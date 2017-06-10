В Баку проходит форум молодых поэтесс

2017-06-10 15:27 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви Национальной академии наук (НАНА) в Баку, при организации Международного союза молодежи "Великий Шелковый путь", а также, при поддержке министерства молодежи и спорта Азербайджана приступил к работе Бакинский форум молодых поэтесс, сообщает Trend Life.

Мероприятие началось с демонстрации видеоролика, повествующего о деятельности Международного союза молодежи "Великий Шелковый путь" и реализованных им проектах.

Во вступительной речи, генеральный секретарь структуры Айтян Алиева рассказала о целях и задачах форума, отметив, что для молодых и талантливых поэтесс, прибывших в столицу Азербайджана из 12 стран мира, форум станет праздником дружбы и сотрудничества.

Председатель Международного союза молодежи "Великий Шелковый путь", председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) по вопросам молодежи и спорта Фуад Мурадов подчеркнул, что работа форума вносит вклад в межкультурный диалог. Он окажет положительное влияние, как на литературную среду страны, так и на творчество его участников.

Было отмечено, что Международный союз молодежи "Великий Шелковый путь" преимущественно реализует проекты в сфере культуры. Форум молодых поэтесс проводится уже в третий раз, и интерес к этому мероприятию увеличивается с каждым годом. В текущем году форум, посвящен видной азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван.

Фуад Мурадов также подчеркнул, что знаменательно, что форум проходит в Национальном музее Азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, что будет способствовать ознакомлению представителей других стран с творчеством азербайджанских литераторов, а также с культурой и искусством страны в целом.

В своих выступлениях исполнительный директор Фонда молодежи при Президенте Азербайджана Фархад Гаджиев, посол Молдовы в Азербайджане Георги Леука, заведующий сектором по работе с молодежными организациями министерства молодежи и спорта Фуад Бабаев, писательница Гюнель Анаргызы и ряд других участников, отметили важное значение форума, подчеркнув его роль в расширение дружеских и профессиональных связей между литераторами разных стран мира.

Далее, участникам мероприятия продемонстрировали видеоролик, и было рассказано о жизни и творчестве Хуршидбану Натаван. Затем участницы форума – молодые поэтессы прочитали свои произведения.

Отметим, что в форуме принимают участие представительницы Азербайджана, Индии, Ирана, Казахстана, Турции, Украины, Афганистана, Грузии и других стран.

(Автор: Джани Бабаева)