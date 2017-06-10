Тяжелое ДТП в Гейчае, есть погибшие – ОБНОВЛЕНО

2017-06-10 15:38 | www.oxu.az | 2

В Гёйчайском районе произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, ДТП было зарегистрировано сегодня примерно в 13:30 на 1 км автодороги Гёйчай-Уджар.

Автомобиль марки «Mercedes» съехал с дороги и перевернулся. В результате погибли 2 человека, еще один получил тяжелые травмы.

Житель села Арабшахверди Гёйчайского района Рустамов Эльман Шукюр оглу (1990 г.р.) скончался на месте происшествия. Шыхыев Заур Техмираз оглу же скончался по пути в больницу.

Житель села Малы-шыхлы Меджидов Санан Ахлиман оглу (1996 г.р.) был доставлен с тяжелыми ранениями в отделение реанимации центральной больницы Гёйчайского района. В настоящий момент его состояние оценивается как тяжелое.

По факту отдел полиции Гёйчайского района ведет расследование.

14:55

В Гейчайском районе произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, происшествие было зарегистрировано сегодня около 13:30 на 1 км дороги Гейчай-Уджар.

Сообщается, что в результате ДТП погиб один, пострадали два человека. Пострадавшие были доставлены в Гейчайскую центральную районную больницу. Имена пострадавших и погибшего пока неизвестны.

По факту Гейчайское РОП ведет расследование.

С.Б.

