В заморских территориях Франции началось голосование на выборах в парламент

2017-06-10 15:46 | www.trend.az | 2

Голосование в первом туре выборов в парламент Франции началось в субботу в заморских территориях и департаментах страны, передает РИА Новости.

Раньше на сутки голосовать будут избиратели Гваделупы, Французской Гвианы, Мартиники, Сен-Бартельми, Сен-Мартена и Сен-Пьера и Микелона. Они разделены по 27 избирательным округам.

Голосование во французской метрополии пройдет сутки спустя - 11 июня.

Французским избирателям предстоит выбрать 577 депутатов нижней палаты парламента - Национального собрания страны из более чем 7,8 тысячи претендентов.

Согласно обнародованным в пятницу результатам опроса Ipsos/Sopra Steria, движение "Вперед, республика", приведшее к власти президента страны Эммануэля Макрона, может заручиться поддержкой 31 процент избирателей. По прогнозам исследования, движение президента Франции может получить от 397 до 427 из 577 мест в парламенте. Главные оппозиционные силы страны - партия "Республиканцы" и ее союзники - могут получить 22 процента голосов, что соответствует 95-115 местам в Национальном собрании. Партия "Национальный фронт" может заручиться поддержкой 17 процентов избирателей, что позволит ей получить от 5 до 15 мест в парламенте.