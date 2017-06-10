Ягуб Мамедов – выдающийся мастер мугама

2017-06-10 15:46 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку 16 июня состоится мероприятие, посвященное памяти выдающегося мастера мугама, народного артиста Азербайджана Ягуба Мамедова (1930-2002 годы), сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Вечер будет организован в рамках совместного проекта Международного центра мугама и телеканала Mədəniyyət ("Культура").

В мероприятии примут участие народная артистка Самира Иманова, заслуженные артисты Газанфер Аббасов, Нурия Гусейнова, Тейюб Асланов, Севиндж Сарыева, Феруз Сахавет, Аскер Ахмедов, Эльза Гайбалыева, а также ханенде Джабир Абдуллаев, Гусейн Меликов и Рамиг Байрамов.

Уроженец Агджабединского района Ягуб Мамедов является одним из ярких представителей Карабахской школы мугама. Он был учеником прославленного ханенде Сеида Шушинского. Ягуб Мамедов был прекрасным знатоком всех мугамных дястгяхов, обладал глубокими знаниями в поэзии Азербайджана. Мамедов долгие годы был солистом Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева и выступал с концертами.

(Автор: Джани Бабаева)