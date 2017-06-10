Обнародованы результаты экзаменов в органы юстиции

2017-06-10 16:05 | www.apa.az | 3

Обнародованы результаты экзаменов, проведенных для желающих работать в органах юстиции.

Как сообщили АПА в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), 10 июня совместно с Министерством юстиции провел экзамен для желающих работать в органах юстиции. На экзамене, продолжавшемся 3 часа, кандидатам были представлены 100 вопросов: 80 вопросов по законодательству и юриспруденции, 20 – по логике.

Результаты экзаменов были опубликованы на сайте ГЭЦ в этот же день в 15:30.

111 из 640 человек, чьи кандидатуры были зарегистрированы для участия, не пришли на экзамен. Набравшие 55 и более баллов кандидаты были допущены ко второму этапу – собеседованию.