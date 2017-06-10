В Бразилии задержали итальянского мафиози, сына "босса двух миров"

2017-06-10 16:06 | www.trend.az | 3

Бразильская полиция задержала в Сан-Паулу одного из главарей калабрийской мафии Винченцо Макри, которого готовились включить в списки наиболее опасных из разыскиваемых преступников Италии, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение итальянской полиции.

Арестованный является сыном известного представителя криминального мира Антонио Макри, которого называли "боссом двух миров" из-за его преступной деятельности на территории Канады и США. Он был убит в Италии в 1975 году в ходе затяжного конфликта между мафиозными кланами, получившего название "первая война ндрангеты".

Его сын Винченцо продолжил дело отца: известно, что с 1989 по 2002 годы он отбывал наказание в американской тюрьме по обвинению в международной контрабанде наркотиков. В последние годы он проживал в Нидерландах, где продолжал обслуживать преступные интересы ндрангеты, но избежал ареста.

Задержание калабрийского мафиози произошло в аэропорту крупнейшего бразильского города Сан-Паулу, сообщила итальянская полиция. Он пытался вылететь в Венесуэлу, где проживал по поддельным документам. Теперь вместо полета в Каракас его ожидает экстрадиция, арест и следствие на родине.

Операция, проведенная бразильской полицией в сотрудничестве с итальянским следствием и органами Интерпола, уже удостоилась похвалы со стороны начальника полиции Италии Франко Габриэлли и главы МВД Марко Миннити, который назвал задержание Макри "еще одной важнейшей операцией в борьбе с ндрангетой, которая встает в один ряд с арестами других опасных беглых преступников".