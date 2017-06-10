Жизни и здоровью отравившихся в Сумгайыте детей ничего не угрожает - минздрав

2017-06-10 16:39 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Сумгайыте произошло массовое отравление среди малолетних детей.

Как сообщила Trend в субботу руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Лия Байрамова, около 60 малолетних детей поступили в Сумгайытскую городскую детскую больницу №1 с диареей и рвотой.

По словам главы пресс-службы, в настоящее время жизни и здоровью обратившихся в больницу детей ничего не угрожает.

"После обследования и оказания первой медицинской помощи большинство из них были сразу же отпущены домой. Те дети, которые в настоящее время находятся в больнице, тоже чувствуют себя хорошо, и после повторного обследования врачей будут отпущены домой", - сказала Байрамова.

Представитель министерства сказала, что пока неизвестно, чем отравились дети.

"Образцы анализов, взятых у детей, направлены в лабораторию. Причина массового отравления станет известна после заключения, которое даст лаборатория", - сказала представитель министерства.

Байрамова отметила, что в настоящее время в больнице также присутствуют сотрудники министерства и Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, которые держат ситуацию под контролем.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Хазар Ахундов)