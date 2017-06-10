У актера и режиссера Эльчина Джахангирли "проблемы с памятью" (ФОТО)

2017-06-10 16:46 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Очередная передача актера и режиссера Эльчина Джахангирли «Qum Saatı» (Песочные часы) Lider TV будет посвящена теме «Память», сообщили Trend Life в пресс-службе телепроекта.

Гостями музыкально-просветительского ток-шоу стали заслуженный деятель искусств, поэт Баба Везироглу, нейрохирург Мухаммед Керимов, диетолог Лейла Зульфугарлы и певица Айтян Магеррамова.

Передача выходит по субботам в 21.00, повтор в воскресенье в 17.00.

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По статистике проблемы с памятью беспокоят практически каждого четвертого жителя Земли. Начинаются они обычно незаметно, с мелочей, с умиляющей рассеянности. Однако при бездействии проблема только усугубляется и рассеянность превращается в забывчивость, когда уже не можешь вспомнить, куда положил ключи и запер ли собственно дверь.

Память – сложный процесс, протекающий в центральной нервной системе и предполагающий восприятие, накопление, удерживание и воспроизведение полученной в разные периоды времени информации. Больше всего о свойствах нашей памяти мы задумываемся, когда нужно освоить что-то новое. От того, как кому удается зацепить, удержать, воспринять увиденное, услышанное или прочитанное, зависит результат всех усилий, приложенных в процессе обучения, что немаловажно при выборе профессии. С точки зрения биологии память бывает кратковременная и долговременная.

Считается, что нарушения памяти бывают только у пожилых людей, а молодежь запоминает любую новую информацию быстро и хорошо. Но стресс и перенапряжение на работе приводят к тому, что проблемы с памятью начинают появляться и у молодых людей. Как бороться с проблемами с памятью?

Причин ухудшения памяти может быть несколько. Во-первых, это травмы мозга, как непосредственно ушибы, так и кровоизлияния, которые неминуемо ведут к проблемам с запоминанием. Причиной может стать также и длительное депрессивное состояние, особенно если оно сопровождается нарушением сна. Одной из причин, особенно актуальной в нашем современном мире является увлечение диетами, которые ведут к дисбалансу поступления полезных веществ в организм и в первую очередь углеводов, недостаток которых и приводит к ухудшению процессов памяти. Причины ухудшения памяти могут быть также чисто психологическими. Возможно, ваши мысли заняты постоянным обдумыванием каких-то очень важных проблем, и концентрироваться на чем-то другом становится очень трудно. Часто бывает так, что ухудшение памяти является симптомом таких нарушений психики, как разнообразные страхи, фобии, депрессивные состояния.

(Автор: Вугар Иманов)