Министерство: В Сумгаите за последние 3 месяца 119 детей были доставлены в больницу с кишечной инфекцией

2017-06-10 17:17 | www.apa.az | 2

Об этом АПА сообщил директор Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Минздрава Имран Абдуллаев.

По его словам, доставленным в больницу детям 2-5 лет: «С 7 июня в Сумгаите 119 детей были доставлены в больницу с подозрения на инфекцию. В настоящий момент в городской детской больнице продолжается обследование 54 детей. Скорее всего, большинство из них будут выписаны домой до конца дня. Многим детям, поступившим в больницу, был поставлен диагноз кишечной инфекции. У больных наблюдалась головная боль, тошнота, рвота, утомление».

Также И. Абдуллаев отметил, что у всех детей были взяты образцы: «После того, как будут известны результаты анализов, мы узнаем точную причину заболевания. В настоящий момент наша работа заключатся в поиске источника этой инфекции. Инфекция могла попасть и от воды, и от пищи. В связи с этим наши сотрудники возьмут пробу воды для проведения экспертизы».