Массовое отравление детей в Сумгайыте – ОБНОВЛЕНО

2017-06-10 17:12 | www.oxu.az | 2

В Сумгайыте произошло массовое отравление среди малолетних детей.

Как передает Oxu.Az, об Trend сообщила в субботу руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Лия Байрамова, около 60 малолетних детей поступили в Сумгайытскую городскую детскую больницу №1 с диареей и рвотой.

По словам главы пресс-службы, в настоящее время жизни и здоровью обратившихся в больницу детей ничего не угрожает.

«После обследования и оказания первой медицинской помощи большинство из них были сразу же отпущены домой. Те дети, которые в настоящее время находятся в больнице, тоже чувствуют себя хорошо, и после повторного обследования врачей будут отпущены домой», - сказала Байрамова.

Представитель министерства сказала, что пока неизвестно, чем отравились дети.

«Образцы анализов, взятых у детей, направлены в лабораторию. Причина массового отравления станет известна после заключения, которое даст лаборатория», - сказала представитель министерства.

Байрамова отметила, что в настоящее время в больнице также присутствуют сотрудники министерства и Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, которые держат ситуацию под контролем.

15:26

В городе Сумгайыт произошло массовое отравление среди детей.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, начиная со вчерашнего дня более 60 детей, проживающих в поселках Г.З.Тагиева и Джейранбатан, были размещены в Сумгайытскую городскую детскую больницу №1 с диагнозом отравление.

В больнице сообщили, что в больницу поступили массовые обращения в основном из-за рвоты, упадка сил, поноса и острых головных болей:

«Части обратившихся в больницу детей оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Сейчас в больнице получают лечение около 40 детей с диагнозом отравление. Отравившиеся дети в основном в возрасте от двух до семи лет. Точные причины отравления пока неизвестны. Однако взятые у детей образцы анализов направлены в лабораторию. Причины массового отравления среди детей станут известны после ответа лаборатории».

Отметим, что в больнице побывали сотрудники министерства здравоохранения и Республиканского центра гигиены и эпидемиологии.

C.Б.

