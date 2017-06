Сон на бакинской крыше Kamran D2R (ВИДЕО, ФОТО)

2017-06-10 17:12 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Молодой азербайджанский исполнитель Kamran D2R представил в социальных сетях клип «You just wanted to sleep», который написан на его собственные слова и музыку, сообщил Trend Life режиссер работы и автор сценария Эльгюн Сейидзаде.

«Современная жизнь ежедневно испытывает нас на прочность - ее ритм постоянно ускоряется и она преподносит нам множество не только приятных сюрпризов. В результате стресс становится нашим верным спутником, приводит к физической усталости и наступает момент, когда мозг и тело уже не слушают друг друга. И тогда человеку постоянно хочется спать…», - в такой оригинальной трактовке преподнес свою работу Эльгюн Сейидзаде.

Композиция представлена в жанре Deep House . Дип-хаус («глубокая хаус-музыка») - жанровая вариация хаус-музыки, характеризующаяся лёгким, но в то же время углублённым атмосферным звучанием при минимальном наборе инструментации, а также частым наложением эффекта «влажной» реверберации и наличием лёгких эмбиент-переливов.

(Автор: Вугар Иманов)