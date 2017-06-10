Топ-менеджера «Роснано» задержали в Москве

2017-06-10 17:28 | www.oxu.az | 3

Управляющий директор по инвестиционной деятельности корпорации «Роснано» Андрей Горьков задержан в Москве.

Как передает Oxu.Az, об этом в субботу, 10 июня, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Речь идет о злоупотреблении полномочиями. Следствие полагает, что в период с 2011 по 2013 год Горьков размещал на постоянной основе денежные средства в Смоленском банке (речь идет о суммах от 460 до 740 миллионов рублей). Это оформлялось под видом расчетно-кассового обслуживания, но фактически делалось в целях финансирования деятельности банка. 13 декабря 2014 года у финансово-кредитого учреждения была отозвана лицензия. «Роснано» в связи с этим потеряло более 738 миллионов рублей.

Накануне отзыва лицензии из банка в пользу родного брата Андрея Горькова были выведены активы в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 миллионов рублей.

Сообщается, что топ-менеджер «Роснано» был задержан после покупки билетов за рубеж.

Решается вопрос о выборе меры пресечения Горькову.

С.Б.

