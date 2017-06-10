В Сомали число погибших при атаке "Аш-Шабаб" составило почти 60 человек

2017-06-10 17:24 | www.trend.az | 3

Число погибших в результате атаки боевиков террористической группировки "Аш-Шабаб" на город Аф Урур на северо-западе Сомали возросло до 59 человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Ранее сообщалось о 38 погибших и 18 раненых.

По данным представителя ВС страны, ранения получили почти 40 человек. "Мы подтверждаем, что 59 человек погибли, в том числе шесть женщин. Ранения получили 38 человек", - сообщил майор Мохамед Абди.

Ранее сообщалось, что боевики "Аш-Шабаб" захватили город Аф Урур на северо-западе Сомали. Террористы заявляли об убийстве более 60 сомалийских военных. Позднее вооруженные силы Сомали вернули под контроль захваченный террористами город.

В Сомали "Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.