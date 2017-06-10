Обнародованы результаты экзамена в органы юстиции Азербайджана (ФОТО)

2017-06-10 17:25 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Обнародованы результаты тестового экзамена для кандидатов, желающих работать в органах юстиции Азербайджана.

Как сообщили Trend в субботу в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), по итогам проведенного сегодня совместно с министерством юстиции тестового экзамена, 248 человек, набрав необходимое количество баллов (55 и выше), были допущены ко второму этапу - собеседованию. Из зарегистрированных на экзамен 640 человек, 111 не пришли на экзамен.

На экзамене, продолжавшемся три часа, кандидатам были представлены 100 вопросов: 80 вопросов по законодательству и юриспруденции, 20 – по логике. Были предприняты все меры для того, чтобы кандидаты сдавали экзамен в нормальных условиях.

Результаты экзаменов были опубликованы на сайте ГЭЦ в этот же день в 15:30.

(Текст: Талех Агавердиев)