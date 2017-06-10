Иран купит у «Boeing» 60 самолетов

2017-06-10 17:30 | www.apa.az | 3

Как сообщает тегеранское бюро АПА, компания «Iran Aseman Airlines» оплатит 5% стоимости 30 самолетов наличными, остальные 95% - финансовым процессом.

Согласно подписанному между иранской компанией «Aseman» и «Boeing» соглашению, компания покупает 30 «Boeing 737 MAX» общей стоимостью 30 млрд. долларов, а также получает право на покупку еще 30 самолетов.

Гендиректор компании «Aseman» Хусейн Алаи сказал, что первый самолет будет передан им в 2020 году.

По его словам, в 2020-2024 годах все самолеты буду переданы Ирану.