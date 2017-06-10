Американец пожаловался на потерявшую прах его матери почту

2017-06-10 17:45 | www.oxu.az | 3

Американец Дональд Минк (Donald Mink) пожаловался на работу почты США, после того как ее сотрудники в течение четырех месяцев не могли доставить прах его матери, а затем и вовсе потеряли посылку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает WAVE 3 News.

Мужчина заплатил похоронному бюро, чтобы останки Мэри Минк (Mary Mink) транспортировали из Гранд-Форкс (штат Северная Дакота) в Сеймур (штат Индиана).

Минк несколько месяцев пытался выяснить у крематория и сотрудников почты, где может быть его посылка. Спустя долгое время ему сообщили, что она потерялась.

С помощью журналистов американец связался с менеджером главного почтового офиса, и тот пообещал ему мобилизовать все отделения для поиска коробки с прахом.

В марте британка Холли Уиллоби пришла на телешоу, на котором рассказала о смерти своего годовалого ребенка и призналась, что везде носит с собой плюшевого медведя с его прахом.

С.Б.

