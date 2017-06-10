Террористы обстреляли жилые кварталы Дейр-эз-Зора, есть погибшие и раненые

2017-06-10 17:42 | www.trend.az | 3

Террористы из группировки "Исламское государство" обстреливают из минометов городские районы Дейр-эз-Зора (432 километра от Дамаска), которые находятся под защитой правительственных сил, передает ТАСС со ссылкой на агентство SANA,

Как сообщает агентство,из квартала Эль-Кусур поступили сведения об одном погибшем и 17 раненых.

В пятницу сирийская армия и ополченцы отразили нападение банд ИГ на свои оборонительные рубежи в этом городе и нанесли им потери.