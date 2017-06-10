Beyoğlu'nda yangın, çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi (FOTO)

2017-06-10 17:58 | www.trend.az | 1

İstanbul Taksim'de oteller bölgesi olarak bilinen Talimhane'de bir kafede yangın çıktı. Özellikle turistlerin yoğun olduğu bölgede büyük panik yaşandı.

Yangın, Beyoğlu Abdülhak Hamit Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda saat 15.00 sıralarında çıktı.

Restoranın elektrik panolarında çalışma yapıldığı esnada çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etti. Çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Restoranda müşterilerin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, çıkan yangından dolayı çevrede yoğun duman oluştu. İtfaiye ekiplerinin soğutma ve tahliye çalışmaları sürerken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Milliyet