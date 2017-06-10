В Стамбуле проходит встреча президента Турции с главой МИД Бахрейна

2017-06-10 18:17 | www.trend.az | 3

В Стамбуле прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой МИД Бахрейна шейхом Халидом бин Ахмедом Аль-Халифой, сообщают в субботу турецкие СМИ.

Встреча прошла во дворце «Хубер» в местности Тарабья стамбульского района Сарыер в закрытом для прессы режиме.

Предполагается, что стороны обсудили на встрече ситуацию в регионе и катарский кризис.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии о разрыве отношений с Катаром также объявили власти восточной части Ливии, Йемена, Мальдив и Маврикия.

Как заявил ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Анкара огорчена решением ряда арабских стран разорвать дипотношения с Катаром и призывает к продолжению диалога.