На строительство дороги Агстафа-Кёчаскер президент выделил 4,8 млн. манатов

2017-06-10 18:33 | www.apa.az | 3

Как передает АПА, в распоряжении говорится, что для строительства автодороги Агстафа-Кёчаскер, которая соединяет 5 населенных пунктов с общим населением 18 тысяч человек, из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 средств для строительства и реконструкции автодорог ОАО «Азеравтойол» будет выделено 4,8 млн. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.