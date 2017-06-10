В освобожденном селе Джоджуг Марджанлы продолжается разминирование территорий (ФОТО)

2017-06-10 18:34 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) в субботу провело операции по очистке 24 864 кв. метров в освобожденном от оккупации селе Джоджуг Марджанлы, было обнаружено 859 осколков разорвавшихся боеприпасов, мин и неразорвавшихся боеприпасов обнаружено не было, сообщили в ANAMA.

Со дня начала операций в Джоджуг Марджанлы по разминированию и по сегодняшний день очищена территория в 2 508 078 квадратных метров и 151 домов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.