Выделены средства на строительство автодороги в Агстафинском районе

2017-06-10 18:34 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Агстафа-Кочаскер Агстафинского района.

В соответствии с распоряжением, с целью строительства автомобильной дороги Агстафа-Кочаскер, соединяющей пять населенных пунктов с населением 18 тысяч человек, из средств, предусмотренных в разделе расходов госбюджета Азербайджана на 2017 год на государственные капиталовложения для строительства и реконструкции автомобильных дорог, ОАО "Азеравтойол" будет выделено 4,8 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование суммы, указанной в этом распоряжении.