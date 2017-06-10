Ройа Айхан и Сабина Гусейн: Влияние азербайджанской культуры и истории на современную моду (ФОТО)

2017-06-10 18:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В PortBaku Mall состоялось открытие выставки «Влияние азербайджанской культуры и истории на современную моду», организованное First Fashion Lab, сообщает Trend Life.

First Fashion Lab – это новый творческий тандем звезды эстрады, заслуженной артистки Азербайджана Ройи Айхан и дизайнера Сабины Гусейн, которая, по ее словам, после 13 летнего творческого перерыва, решила вернуться в индустрию моды. Ведущим вечера был Турал Асадов.

На презентации было отмечено, что First Fashion Lab – это в первую очередь лаборатория моды этнического направления в стильной современной интерпретации. И в создании экспозиции были учтены традиции национального ковроткачества, живописи и архитектуры.

На открытии приняли участие представители шоу-бомонда, актеры, телеведущие и исполнители, которые пожелали новому тандему творческих успехов.

Выставка продлится до 2 июля.

(Автор: Вугар Иманов)