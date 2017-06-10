Катар намерен поддерживать позитивные отношения с Ираном

2017-06-10 19:00 | www.oxu.az | 3

Катар расценивает диалог с Ираном как позитивный и стремится поддерживать его в будущем, заявил в интервью телеканалу RT Arabic глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Что касается наших отношений с Ираном, то все хотят позитивных отношений с Ираном, Иран - это сосед. Есть некоторые споры и опасения у всех стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, но стратегический выбор всех стран совета был вести диалог с Ираном… и мы в государстве Катар поддерживаем эти усилия», - заявил министр.

В понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Позже к решению присоединился ряд других арабских государств.

С.Б.

