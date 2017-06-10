В Иране в ходе межобщинной вооруженной стычки погибли 22 человека

2017-06-10 18:55 | www.trend.az | 3

По меньшей мере 22 человека погибли минувшей ночью в области Рамхормоз южной иранской провинции Хузестан в ходе межобщинной стычки, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

"К сожалению, в столкновении прошлой ночью было использовано современное армейское оружие и 22 человека погибли", - заявил представитель местного органа власти Хедайятолла Хадеми (Hedayatollah Khademi).

По его словам, причина инцидента заключается в старом межобщинном конфликте.