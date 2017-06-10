В ТЦ «Садарак» сгорела кровля двух магазинов на участке 150 кв.м - ОБНОВЛЕНО-2
2017-06-10 19:28 | www.apa.az | 3
В ТЦ «Садарак» сгорела кровля двух магазинов на участке 150 кв.м.
Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, предотвращено распространение огня, продолжаются меры по полному тушению пожара.
Будет представлена дополнительная информация.
***** 19.18
Пожар в ТЦ «Садарак» локализован. Об этом АПА сообщили в МЧС.
По сообщению, пожар охватил два магазина. В результате неотложных мер пожар был локализован.
Будет представлена дополнительная информация.
**** 19.08
В Баку в торговом центре «Садарак» начался пожар. Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, в Центр при кризисных ситуациях поступила информация о том, что в торговом центре «Садарак» в Гарадагском районе города Баку произошел пожар. Техника и живая сила министерства прибыли на место происшествия. Предпринимаются меры по предотвращению пожара.
Дополнительная информация будет предоставлена позже.