Президент Армении встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ

2017-06-10 19:45 | www.apa.az | 3

Президент Армении Серж Саргсян обсудил в субботу в Ереване процесс карабахского урегулированию и ситуацию в зоне конфликта с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"Саргсян обсудил с сопредседателями — Игорем Поповым (РФ), Ричардом Хогландом (США), Стефаном Висконти (Франция), а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком процесс урегулирования конфликта. Стороны коснулись ситуации на линии соприкосновения войск, в том числе недавних инцидентов", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, собеседники придали важность соблюдению сторонами конфликта взятых на себя обязательств по мирному урегулированию проблемы путем переговоров, а также выполнению достигнутых на высоком уровне договоренностей.

Отметим, нынешний этап нагорно-карабахского конфликта начался в 1988 году с территориальных претензий Армянской ССР к Азербайджанской ССР.

В 1991– 1994 годах за территорию Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном велась ожесточенная борьба. В результате 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов (Лачин, Кяльбаджар, Агдам, Физули, Джабраил, Губадлы, Зангилан) были оккупированы Вооруженными силами Армении, более миллиона людей стали беженцами и вынужденными переселенцами. Военные действия были завершены подписанием между Азербайджаном и Арменией в мае 1994 года в Бишкеке соглашения о режиме прекращения огня.

Урегулированием нагорно-карабахского конфликта занимается Минская группа ОБСЕ, которая была создана на проведенной 24 марта 1992 года в Хельсинки встрече Совета министров структуры. В состав Минской группы входят Азербайджан, Армения, Россия, Соединенные Штаты Америки, Франция, Италия, Германия, Турция, Беларусь, Финляндия и Швеция.

С декабря 1996 года начинает функционировать институт сопредседательства МГ ОБСЕ, включающий Россию, США и Францию.

В 1993 году Совбезом ООН с короткими перерывами были приняты резолюции 822, 853, 874 и 884, требующие полного и безоговорочного вывода со всех оккупированных территорий Азербайджана армянских войск. Кроме того, существуют резолюции Генассамблеи ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, ОИС, а также других организаций и структур.