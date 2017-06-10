Именно Армения является стороной, которая препятствует изменению статус-кво - МИД Азербайджана

2017-06-10 19:47 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Именно Армения является стороной, которая препятствует изменению статус-кво, сказал в субботу глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя антиазербайджанские высказывания министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна.

"Очень трудно логически понять то, что хочет сказать министр иностранных дел Армении.

Азербайджан поддерживает продолжение субстантивных переговоров на основе представленных сопредседателями Минской группы ОБСЕ комплексных мероприятий по изменению статус-кво, которое является неприемлемым и неустойчивым. Изменение статус-кво предполагает вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана и возвращения вынужденных

переселенцев на свои родные земли

Именно Армения является стороной, которая препятствует реализации этого и изменению статус-кво, основанного на оккупации, продолжая оккупацию территорий Азербайджана", отметил Гаджиев.