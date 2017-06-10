Генсек ООН посетил регион Приаралья

2017-06-10 19:57 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в сопровождении премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова посетил акваторию Аральского моря, сообщило Национальное информагентство Узбекистана (УзА).

Он осмотрел “кладбище кораблей” в Муйнакском районе, встретился с представителями общественности, ознакомился с результатами проектов, реализуемых на территории со стороны ООН.

Как сообщалось, в начале этого года состоялся запуск совместной программы ООН «Укрепление потенциала жизнеустойчивости населения, пострадавшего в результате кризиса Аральского моря, посредством создания многопартнерского фонда по безопасности человека для региона Приаралья». Программа призвана повысить уровень жизни, здравоохранения, занятости и самореализации населения, проживающего в сельской местности Приаралья, содействовать жителям региона в адаптации к изменению климата и продвигать более эффективное использование природных ресурсов.

В январе этого же года президент Мирзияев утвердил госпрограмму развития региона Приаралья на 2017−2021 годы. В рамках программы предусмотрен ряд мер по созданию новых рабочих мест, повышению инвестиционной привлекательности региона, в том числе проекты по ,развитию водоснабжения, улучшению здравоохранения, жилищных условий населения, благоустройству территорий, развитию транспортной, инженерной и коммуникационной инфраструктуры.

Аральское море до 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером мира с площадью 68,9 тысячи квадратных километров и объемом воды 1,083 миллиона кубокилометров. На сегодняшний день объем Аральского моря сократился более чем в 15 раз, а площадь - более чем в семь раз. Уровень воды снизился на 29 метров, береговая линия отступила на сотни километров. Многократно возросла соленость воды. На территории бывшего моря образовались 5,5 миллиона гектаров соляных песчаных площадей. Последствия экологической катастрофы затронули условия жизни миллионов человек, проживающих в бассейне Аральского моря.

В 2010 году в сопровождении Шавката Мирзияева, в то время занимавшего пост премьер-министра, Арал с воздуха осматривал тогдашний генсек ООН Пан Ги Мун.

Как сообщалось, Антониу Гутерриш прибыл в Узбекистан в рамках своей поездки восьмого – 13 июня по странам Центральной Азии.

11 июня глава ООН в Бишкеке встретится с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым, 12 июня посетит Таджикистан, 13 июня - Туркменистан, где запланированы встречи с президентами этих стран. В Душанбе он выступит на конференции по устойчивому развитию, а в Ашхабаде примет участие в диалоге высокого уровня, посвященном реализации стратегии борьбы с терроризмом в Центральной Азии.

(Автор: Демир Азизов)