Личные вещи и архив Али бека Гусейнзаде переданы Азербайджану (ФОТО)

2017-06-10 20:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Личные вещи, документы и фото из семейного архива выдающегося азербайджанского общественного деятеля, учёного, тюрколога, философа, писателя-публициста, журналиста, художника и врача Али бека Гусейнзаде (24.02.1864 - 17.03.1940) подарены Азербайджану, сообщает Trend Life.

Столь значимое событие, которому была посвящена экспозиция в Музее Независимости Министерства культуры и туризма Азербайджана, совершено по желанию его дочери Фейзевер ханум Алпсар, проживающей в Стамбуле (Турция).

На выставке было представлено 160 произведений, созданных Али беком Гусейнзаде и его детьми Салим Тураном и Фейзевер Алпсар, более пятидесяти личных вещей, в целом более ста произведений искусств и фотографий, более двадцати орденов и медалей, газета “Həyat”, вытканная на шелке, и т.д., что вызвало большой интерес гостей.

Вечер начался с гимна Азербайджана. На открытии министр культуры и туризма Абульфас Гараев подчеркнул большую значимость события, когда впервые столь обширная коллекция и архив выдающегося общественного деятели и просветителя Али бека Гусейнзаде передается Азербайджану, его родной земле. Министр также выразил признательность Турции за содействие в реализации воли потомков Али бека Гусейнзаде. Было отмечено, что в 2014 году в Азербайджане на высоком уровне был отмечен 150-летний юбилей Али бека Гусейнзаде, сыгравшего важную роль в формировании концепции культурной интеграции тюркских народов, оценившего важность демократических принципов на основе национальных ценностей в деле становления современного общества, принявшего непосредственное участие в разработке теоретических основ независимой национальной государственности, внесшего ценный вклад в историю азербайджанского просветительства своим богатым философско-публицистическим и научно-литературным наследием.

Фейзевер Алпсар по состоянию здоровья не смогла приехать на церемонию, но по видеосвязи отметила, что ее отец до конца своих дней верил в независимость и процветание Азербайджана.

Посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, президент Фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, директор Национального музея истории, академик Наиля Велиханлы и другие отметили большую роль Али бека Гусейнзаде в пропаганде идей независимости и государственности в тюркском мире, воспитании морально-патриотических качеств, любви к Родине и единения двух братских народов Турции и Азербайджана. Было отмечено, что обладателю энциклопедических знаний и широкого кругозора, Али беку Гусейнзаде принадлежат исключительные заслуги в развитии и формировании в Азербайджане национального самосознания. Все выразили искреннюю признательность Фейзевер Алпсар за столь ценный подарок.

Али бек Гусейнзаде родился 24 февраля 1864 года в Сальяны в семье религиозных деятелей. Его дед Ахунд Ахмед Сальяни в течение 32 лет был Шейх-уль-исламом Кавказа. Али бек первое образование получил в Тифлисской мусульманской школе, затем в Тифлисской классической гимназии. В 1885 году он поступает на физико-математический факультет Санкт Петербургского университета. По окончании университета в 1889 году отправляется в Стамбул, где поступает на медицинский факультет Стамбульского университета. После завершения военного образования он работает в качестве военного врача в османской армии, а в дальнейшем - помощником профессора в Стамбульском университете. Являлся одним из основателей партии «Иттихад ве Терреги».

В 1903 году Али-бек вернулся на родину и семь лет прожил в Баку. За это время он активно занимался просветительской и издательской деятельностью, редактировал газету «Хаят», а также какое-то время был главным редактором газеты «Каспий». В 1905 году Али бек Гусейнзаде в составе азербайджанской делегации вместе с Али Мардан беком Топчубашевым, Фаррух беком Везировым, Адиль Ханом Зиядхановым и Ахмед-беком Агаевым отправился в Санкт-Петербург на встречу, где участвовали представители всех мусульманских регионов Российской империи, на которой было достигнуто соглашение о создании единой мусульманской партии. В 1906 году Али-бек Гусейнзаде начинает издание журнала «Фиюзат», финансированием издания занимался известный меценат, миллионер Гаджи Зейналабин Тагиев. На страницах журнала Али-бек выступает с резкой критикой царских властей. В 1910 году он решил перебраться в Османскую империю, где в следующем году его избрали членом президиума общества «Иттихад ве Таракки» (Единение и прогресс). В 1918 году Али бек прибыл на родину и принял участие в становлении первого на Востоке демократического государства – Азербайджанской Демократической Республики. Он так же представляет молодую республику за границей, в частности вместе с Мамед Амином Расулзаде ведёт переговоры с турецким руководством по вопросу оказания помощи АДР. После падения АДР Гусейнзаде окончательно обосновался в Турции.

В Турции Али бек Гусейнзаде занимался в основном медициной, являлся профессором медицины в Истамбульском университете. В этот же период он занимался переводами на турецкий язык произведений таких авторов, как Гёте, Эсхила, Адама Смита, Омара Хайяма, Фирдоуси, Шиллера и многих других. Помимо этого Али бек Гусейнзаде - соавтор «Энциклопедического медицинского словаря».

Али бек Гусейнзаде являлся талантливым художником: его картины хранятся в частных собраниях, а также в некоторых азербайджанских музеях. Свой талант художника А. Гусейнзаде в полной мере проявил в 1908 году, когда он занимался оформлением первой азербайджанской оперы «Лейли и Меджнун».

Гусейнзаде считается основопложником современной азербайджанской живописи маслом на холсте. Известны такие его произведения, как «Мечеть Биби-Эйбат», «Портрет Шейх уль-ислама», подчёркивающие его универсальность.

Также отмечается, что автором трёхцветного флага Азербайджанской Демократической Республики (ставшего позднее и флагом Азербайджанской Республики) был именно Али бек Гусейнзаде.

Фото: АЗЕРТАДЖ

(Автор: Вугар Иманов)