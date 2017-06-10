Солдат в Афганистане застрелил двух американских военных

2017-06-10 20:06 | www.apa.az | 3

Служащий вооруженных сил Афганистана открыл стрельбу по американским военным на востоке страны, два человека погибли. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Инцидент произошел в районе Ачин в провинции Нангархар.

Как сообщил представитель губернатора провинции Аттахула Хогияни, еще двое американских военнослужащих получили ранения. Солдат, открывший стрельбу, был убит.

Детали происшествия не уточняются.