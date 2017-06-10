Хозяева неба: Знаменитые пассажирские лайнеры, созданные в СССР – ФОТО

2017-06-10 20:23 | www.oxu.az | 3

На днях впервые поднялся в воздух новый российский пассажирский лайнер МС-21, претендующий на ту же экономическую нишу, что занимают сегодня новейшие американские и европейские самолеты Boeing-737 MAX и Airbus A320neo. Отечественная новинка, действительно, по некоторым параметрам как минимум не уступает зарубежным конкурентам — по диаметру фюзеляжа, топливной эффективности. Однако будет ли МС-21 пользоваться популярностью у авиакомпаний, особенно иностранных, сказать трудно.

Как передает Oxu.Az, Лента.ру решила напомнить читателям о советской гражданской авиатехнике — о самолетах не столь массовых, как «Боинги» и «Аэробусы», но заслуживающих внимания.

Ан-2

Фото: Георгий Надеждин / ТАСС

Ан-2 — легкий многоцелевой одномоторный биплан. Самый большой серийный биплан в мире, этот самолет позаимствовал прозвище легендарного «Кукурузника» (У-2/По-2), с которым схож и благодаря расчалочному крылу. Применялся в сельском хозяйстве, также выпускался в спортивном, транспортном и пассажирском варианте.

Является одним из самых массовых воздушных судов в мире, всего было выпущено более 18 тысяч единиц. Ан-2 занесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственный самолет, выпускающийся более 60 лет. Эта тихоходная, но надежная машина, до сих пор стоит на вооружении ВВС ряда стран, в частности Северной Кореи. В Великобритании есть клуб владельцев и ценителей Ан-2. Если верить британским журналистам, при определенных условиях — сильном ветре — может зависать над землей и даже двигаться хвостом вперед.

Ил-14

Фото: А. Поликашин / РИА Новости

Ближнемагистральный самолет, созданный в 1940-х годах для замены Ил-12. Внешне мало чем отличавшееся от предшественника 36-местное воздушное судно обладало небывалой надежностью. Перед конструкторами ставилась задача создать пассажирский лайнер, способный обеспечить безопасное завершение взлета при отказе одного из двух двигателей. Проблема была обнаружена по итогам послевоенной эксплуатации Ли-2 и Ил-12 и опытом использования мирового парка двухдвигательных пассажирских самолетов, состоявшего в то время преимущественно из самолетов типа DC-3 — прототипа советского Ли-2. В результате была создана надежная рабочая лошадка, характер которой пришелся по душе не только «Аэрофлоту», но и авиакомпаниям за пределами СССР. Ил-14 выпускали в Москве и Ташкенте (Узбекская ССР), а также в Чехословакии и ГДР. Всего было построено не менее 1300 самолетов, из которых около 500 поставили на экспорт. Машина эксплуатировалась в России вплоть до начала 1990-х годов из-за отсутствия конкурентов — самолетов аналогичного класса с поршневыми двигателями просто не было.

Ту-104

Фото: Лев Поликашин / РИА Новости

Первый советский реактивный пассажирский самолет был спроектирован на основе дальнего бомбардировщика Ту-16. В период с 1956 по конец 1958 года — после приостановки эксплуатации британской «Кометы» и до ввода в коммерческую эксплуатацию Boeing 707 — оставался единственным в мире реактивным гражданским лайнером. Самолет, эксплуатировавшийся на международных линиях, перевозил до 110 пассажиров на расстояние до 2700 километров. Выпускался с 1955 по 1960 год, всего было собрано две сотни таких самолетов.

Ил-18

Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

Ил-18 стал представителем первого поколения пассажирских самолетов с газотурбинными силовыми установками и одним из самых массовых пассажирских лайнеров в СССР. Необходимость разработки нового самолета диктовало время — к середине 1950-х эпоха воздушных судов с поршневыми двигателями уходила. Требовалась большая вместимость, скорость, увеличенная дальность полета. В результате советские инженеры разработали дальнемагистральный четырехдвигательный Ил-18, серийно выпускавшийся с 1958 по 1978 год на московском заводе «Знамя труда». Всего было произведено по разным данным от 719 до 850 машин, значительная часть из которых — специализированные и военные. Самолет оставался основным дальне- и среднемагистральным лайнером в СССР до середины 1970-х, когда его сменили Ил-62 и Ту-154.

Ту-114

Фото: Лев Поликашин / РИА Новости

К созданию этого самолета для межконтинентальных перелетов подтолкнуло развитие международных связей СССР в 1950-е годы. Страна нуждалась в создании развитой системы авиасообщения, в том числе международной. Эксплуатировавшиеся тогда самолеты Ил-18 и Ту-104 лишь отчасти удовлетворяли этим требованиям — брали на борт небольшое число пассажиров и не могли совершать беспересадочные рейсы за океан. В результате на основе бомбардировщика Ту-95 в рекордные сроки спроектировали турбовинтовой дальнемагистральный пассажирский самолет Ту-114. По многим техническим характеристикам (тому же расстоянию беспересадочного полета) советский лайнер опередил время. Способен был преодолевать расстояния более 9 тысяч километров, принимать на борт до 220 пассажиров. Первый демонстрационный полет в Нью-Йорк состоялся в 1958 году. Ту-114 серийно производился в Куйбышеве с 1961 по 1965 год, всего было выпущено более 30 самолетов.

Ан-24

Фото: Александр Чумичев / ТАСС

Турбивинтовой пассажирский самолет для авиалиний малой и средней протяженности (до 2000 километров), производившийся с 1959 по 1979 год. Всего было выпущено более 1200 единиц. Это воздушное судно, способное перевозить до 52 пассажиров, до сих пор остается основным самолетом для местных авиалиний в России и СНГ. Сейчас российские власти намерены заменить парк изношенных Ан-24, а также Ан-26-100, доработанной версией самолета Ил-114.

Ту-134

Фото: Владимир Иванов / РИА Новости

Ту-134, как и многие образцы советской авиатехники, разрабатывался в 1960 годах. В эксплуатацию поступил в 1967-м. Серийно производился Харьковским авиационным производственным объединением до 1984 года. Является одним из самых массовых самолетов СССР, всего с учетом предсерийных образцов было выпущено более 850 единиц. 80-местная машина составляла основу авиапарка многих авиакомпаний с начала 1970-х по начало 2000-х годов. Лайнер экспортировался в страны Варшавского договора. Некоторое число самолетов по сей день эксплуатируется в МЧС и ВВС России, а также на Украине, в Таджикистане, Киргизии.

Ил-62

Фото: Дмитрий Козлов / РИА Новости

Ил-62 — первый советский реактивный межконтинентальный пассажирский самолет, разработанный конструкторским бюро Ильюшина в начале 1960-х годов. Всего с 1966 по 1995 год было выпущено более 290 машин, причем около трети поставили на экспорт в страны соцлагеря — Венгрию, ГДР, КНДР, КНР, Кубу и другие. Самолет способен совершать перелеты на расстояния до 11 тысяч километров, брать на борт до 186 пассажиров. В Советском Союзе был «бортом номер один» — использовался для перевозки первых лиц государства от Брежнева до Горбачева. Ил-62 установил несколько мировых рекордов скорости и дальности полета. В настоящее время воздушные суда этого типа выведены из коммерческой эксплуатации, их использует специальный летный отряд «Россия» (обслуживающий высших должностных лиц РФ и руководство спецслужб) и ВВС страны.

Ту-154

Фото: Лев Поликашин / РИА Новости

Реактивный трехдвигательный авиалайнер, спроектированный в СССР для полетов по внутренним маршрутам. Впоследствии осуществлял и международные рейсы в страны Европы, Азии и Африки. Способен перевозить от 152 до 180 пассажиров. Ту-154 — самый массовый отечественный пассажирский реактивный самолет, серийно выпускавшийся с 1970 по 1998 год. За это время машина неоднократно модернизировалась, дорабатывалась. Всего было выпущено немногим менее тысячи штук. Мелкосерийное производство на самарском предприятии «Авиакор» продолжалось вплоть до 2013 года. Самолет экспортировался в полтора десятка стран, в том числе в Китай, Иран, Венгрию, Болгарию, Польшу, Кубу. Небольшое число самолетов до сих пор эксплуатируется в России, КНР, Иране, Казахстане.

Ту-144

Фото: Ю. Чуприков / ТАСС

Советский Ту-144 наряду с европейским «Конкордом» стал одним из первых в мире сверхзвуковых пассажирских самолетов. Он был разработан конструкторским бюро Туполева в период расцвета гражданской авиации — в 1960 годах. Самолет имел уникальные технические характеристики, например у него отсутствовали некоторые элементы конструкции крыла — закрылки и предкрылки. Машина была интересной, но недоработанной. Самолет сильно не дотягивал до заявленных характеристик — дальность полета составляла всего около 3000 километров вместо 4500. Были вопросы к надежности двигателей. Две катастрофы, произошедшие в июне 1973 года на авиасалоне в Ле-Бурже и в мае 1978-го — во время испытательного полета под Егорьевском, фактически похоронили проект. В общей сложности самолеты Ту-144, выпускавшиеся с 1967 по 1984 год, совершили 102 рейса (включая 55 пассажирских) и перевезли более трех тысяч человек. По этому показателю он не идет ни в какое сравнение с «Конкордами», которые обслужили более 2,5 миллиона пассажиров.

Як-42

Фото: Борис Корзин / ТАСС

Среднемагистральный пассажирский самолет Як-42 спроектирован в СССР в 1970-х годах и являлся развитием самолета Як-40. Именно успех последнего, причем не только в Советском Союзе, но и за его пределами подтолкнул к разработке более совершенной машины аналогичного класса. Пополнившие парк «Аэрофлота» Як-40 принесли небывалые в то время комфорт и скорость для пассажиров местных авиалиний. Он стал первым реактивным пассажирским самолетом конструкторского бюро Яковлева, которое до этого занималось спортивными и боевыми машинами. В период 1966 по 1980 год построено свыше тысячи экземпляров этого самолета. Самолет экспортировался в 18 стран, стал первым советским лайнером сертифицированным в США и Англии. На нем было установлено около десятка мировых рекордов. В 1980 году в небо поднялся усовершенствованный вариант творения ОКБ Яковлева — Як-42. За время серийного производства с 1980 по 2002 год построено около 200 воздушных судов этого типа.

Ил-86

Фото: Борис Корзин / ТАСС

Разработанный в 1970-х годах конструкторским бюро Ильюшина Ил-86 стал самым массовым советским широкофюзеляжным лайнером. Выпускался на заводе Воронежского акционерного самолетостроительного общества с 1980 по 1997 год. Первый советский аэробус, оснащенный четырьмя двигателями, был способен принять на борт до 350 пассажиров. Эксплуатировался на маршрутах протяженностью до 3600 километров. Всего в Воронеже было построено более 100 воздушных судов этого типа.

Ту-204

Фото: Владимир Яцин / ТАСС

Один из самых современных советских авиалайнеров, разработанный для замены Ту-154. Вышел на линии уже в постперестроечной России — в 1990-е, идеологически повторял Boeing 757. Самолет способен перевозить до 214 пассажиров на расстояния до 7000 километров. Завод «Авиастар» продолжает мелкосерийную сборку Ту-204 до сих пор. На основе базового варианта самолета созданы различные модификации — грузовые, специальные, vip. В прошлом году собрали два Ту-204-300 для администрации президента России. Лайнер соответствует требованиям ИКАО, а также современным характеристикам по уровню вредных выбросов, шуму. В эксплуатации находится около 30 судов.

Ил-96

Фото: Владимир Яцин / ТАСС

Разработанный в конце 1980 годов Ил-96 — первый советский дальнемагистральный широкофюзеляжный самолет. Серийно выпускается на воронежском авиазаводе с 1993 года. Базовый вариант самолета Ил-96-300 разработан на основе Ил-86. Всего построено 26 самолетов, из которых эксплуатируется полтора десятка: специальным летным отрядом «Россия» и национальным авиаперевозчиком Кубы. Лайнер в одноклассной компоновке салона способен принять на борт до 435 пассажиров. В 2019 году должен подняться в воздух новый модернизированный Ил-96-400М. В ОАК ранее говорили, что самолет станет промежуточным звеном для российско-китайского широкофюзеляжного самолета.

С.С.

