В Ираке при нападении ИГ погибли более 30 человек

2017-06-10 20:31 | www.trend.az | 3

Боевики террористической организации "Исламское государство" атаковали город Ширкат, расположенный в 100 километрах к югу от Мосула, более 30 человек погибли, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Как сообщил агентству источник в органах сил безопасности страны, среди погибших - военные и мирные жители. Еще 40 человек получили ранения.

Вооруженным силам Ирака удалось отразить атаку, ликвидировано более десятка боевиков.

Операция по освобождению крупнейшего оплота ИГ в Ираке Мосула продолжается с октября 2016 года при поддержке коалиции во главе с США. Иракские военные сначала освободили восточную часть города, а в феврале перешли к операции в его западной части.