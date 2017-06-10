Турецкая военная база в Катаре предназначена для обеспечения безопасности всего региона - Чавушоглу

2017-06-10 20:45 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ - Для Турции стабильность и безопасность в регионе Персидского залива равнозначна ее собственной стабильности и безопасности, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции со своим коллегой из Бахрейна Халидом бен Ахмадом Аль Халифой.

"Турция до сегодняшнего дня приложила немало усилий для установления в регионе братских отношений. И созданная в Катаре турецкая военная база предназначена для обеспечения безопасности всего региона. Этот шаг не направлен против какой-либо конкретной страны и вытекает из достигнутых ранее соглашений между Турцией и Катаром", - сказал Чавушоглу.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства еще раз напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган очень опечален сложившейся ситуацией и, что глава Турецкого государства сказал министру иностранных дел Бахрейна, что разногласия между Катаром и другими арабскими странами следует разрешить к концу священного для мусульман месяца Рамадан.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии о разрыве отношений с Катаром также объявили власти восточной части Ливии, Йемена, Мальдив, Маврикии, Синегала и Нигера.

(Текст: Талех Агавердиев)