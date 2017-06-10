Важно уметь правильно распорядиться своими полномочиями - Путин

2017-06-10 21:42 | www.trend.az | 3

Президент России Владимир Путин считает, что для лидера важно уметь правильно распорядиться имеющимися у него полномочиями, передает ТАСС. Об этом он заявил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, который на основе серии бесед с российским лидером снял фильм.

Рекламный ролик, посвященный предстоящему выходу на экран этой картины, разместил в субботу телеканал Showtime на портале Youtube. Стоун отметил, что некоторые полагают, будто бы Путин "хочет стать царем". Президент России на это ответил: "Вопрос в том, чтобы распорядиться хотя бы той властью, которая у тебя есть, распорядиться правильно".

Полностью документальная лента "Интервью Путина" (The Putin Interviews) будет показана 12-15 июня на канале Showtime.