Азербайджан проиграл Северной Ирландии – ВИДЕО

2017-06-10 21:57 | www.oxu.az | 3

Сегодня сборная Азербайджана по футболу провела матч с национальной командой Северной Ирландии в рамках отборочного раунда чемпионата мира-2018.

Как передает Oxu.Az, встреча проходила на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

В добавленное время Стюарт Даллас забил рещаюший гол - 0:1

Азербайджан – Северная Ирландия - 0:1

20:00. Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.

Главный арбитр – Хавьер Эстрада (Испания)

Э.А.

