Азербайджан проиграл Северной Ирландии – ВИДЕО
2017-06-10 21:57 | www.oxu.az | 3
Сегодня сборная Азербайджана по футболу провела матч с национальной командой Северной Ирландии в рамках отборочного раунда чемпионата мира-2018.
Как передает Oxu.Az, встреча проходила на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
В добавленное время Стюарт Даллас забил рещаюший гол - 0:1
Азербайджан – Северная Ирландия - 0:1
20:00. Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.
Главный арбитр – Хавьер Эстрада (Испания)