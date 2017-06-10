В Саудовской Аравии ввели наказание за ношение футболки «Барселоны»

2017-06-10 22:28 | www.oxu.az | 3

Запрет на ношение футболки «Барселоны» касается джерси с бывшим титульным спонсором каталонцев Qatar Airways.

Oxu.Az со ссылкой на eurosport, нарушение закона влечет за собой штраф в размере 135 тысяч евро или тюремное заключение сроком до 15 лет, сообщает Мuslimpress.com.

«Барселона» прекратила сотрудничество с Qatar Airways. В новом сезоне титульным спонсором команды будет японская компания Rakuten.

Саудовская Аравия на этой неделе разорвала дипломатические отношения с Катаром, обвинив государство в сотрудничестве с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ.

Помимо Саудовской Аравии дипотношения с Катаром разорвали Мавритания, Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Маврикий и Мальдивская Республика.

Э.А.

