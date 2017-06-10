Мужчина, открывший стрельбу по людям в России, сбежал в лес

2017-06-10 22:35 | www.trend.az | 4

"Кратовский стрелок" сбежал из дома, в котором забаррикадировался, силовики прочесывают лес, где он может укрываться, передает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

"Смог покинуть дом, в котором укрывался. Правоохранители предпринимают меры для задержания, прочесывают лес", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области ранее сообщили, что мужчина открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что бойцы Росгвардии и полицейские начали штурм дома. Ситуация осложнилась, когда стало известно, что злоумышленник, предположительно, вооружен гранатой.

Ранее помощник руководителя подмосковного главка СК России Елена Фокина сообщила, что в результате стрельбы пострадали три человека. Возбуждено уголовное дело.