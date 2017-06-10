Мальчик выбежал на поле во время матча Латвия Португалия, чтобы обнять Роналду – ВИДЕО

2017-06-10 22:46 | www.oxu.az | 3

Во время футбольного матча между сборными Латвии и Португалии мальчик выбежал на поле к нападающему действующих чемпионов Европы Криштиану Роналду.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, встреча проходила в Риге.

32-летний форвард доброжелательно отнесся к своему поклоннику и обнял его, после чего стюард увел болельщика с поля.

Португалия победила со счетом 3:0, Роналду забил мяча.

Э.А.

