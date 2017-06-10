МЧС распространило информацию о пожаре в торговом центре «Садарак» - ОБНОВЛЕНО-3

2017-06-10 22:58 | www.apa.az | 3

МЧС распространило информацию о пожаре в торговом центре «Садарак». Как передает АПА со ссылкой на сайт МЧС, в результате пожара сгорели воспламеняющиеся конструкции на площади 295 кв.м. магазинов общей площадью 305 кв.м., принадлежащих различным гражданам. Также сгорел кондиционер марки «Беко». От высокой температуры при пожаре расплавилась ламбириновая кровля в 2 двух прилегающих магазинах общей площадью 63 кв.м. и кондиционер Samsung.

Во время пожара никто не пострадал.

Пожар был потушен в 19.13.

**** 19.28

В ТЦ «Садарак» сгорела кровля двух магазинов на участке 150 кв.м.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, предотвращено распространение огня, продолжаются меры по полному тушению пожара.

Будет представлена дополнительная информация.

***** 19.18

Пожар в ТЦ «Садарак» локализован. Об этом АПА сообщили в МЧС.

По сообщению, пожар охватил два магазина. В результате неотложных мер пожар был локализован.

Будет представлена дополнительная информация.

**** 19.08

В Баку в торговом центре «Садарак» начался пожар. Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, в Центр при кризисных ситуациях поступила информация о том, что в торговом центре «Садарак» в Гарадагском районе города Баку произошел пожар. Техника и живая сила министерства прибыли на место происшествия. Предпринимаются меры по предотвращению пожара.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.