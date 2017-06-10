Сын Муаммара Каддафи выпущен на свободу

2017-06-10 23:27 | www.apa.az | 2

Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи — Сейф аль-Ислам Каддафи — выпущен на свободу и покинул место своего заключения в ливийском городе Зинтан.

Как передает АПА, об этом говорится в заявлении базирующейся в Зинтане вооруженной группировки "Абу Бакр ас-Сиддик", ранее удерживавшей политика, поступившем в РИА Новости.

Как отмечается в документе, освобождение сына Каддафи произошло "в соответствии с объявленной ливийским парламентом всеобщей амнистией".

"Мы решили освободить господина Сейф аль Ислама Муаммара Каддафи. Он полностью свободен. Мы подтверждаем, что он покинул Зинтан с момента его освобождения — в 14-й день Рамадана (соответствует 9-му июня) ", — отмечается в заявлении.

Родственник бывшего лидера Джамахирии Ахмед Мухареб аль-Каддафи подтвердил РИА Новости сообщение об освобождении Сейф аль-Ислама Каддафи, отметив, он "в настоящий момент действительно покинул Зинтан и находится в безопасном месте".

"Теперь после выхода инженера Сейф аль-Ислама мир в ближайшие несколько дней ждут большие сюрпризы", — сказал Ахмед Мухареб не пожелав уточнить, что он имеет в виду.

После свержения в 2011 году режима Муамара Каддафи, за ним самим и его родственниками развернулась настоящая охота. Повстанцы убили Каддафи, а также его сына Муатасема. Еще один сын Хамис погиб в ходе бомбежек Триполи.

В плен был захвачен Сейф аль-Ислам — один из наиболее преданных соратников своего отца, который активно принимал участие в его деятельности. Сейф аль-Ислам до сих пор находится в ливийской тюрьме, в июле 2015 года он был приговорен к казни.

Сын Каддафи Саади бежал в Нигер, но был выдан новым ливийским властям в 2014 году. Дочь Каддафи Аиша, а также его супруга и двое сыновей Мухаммед и Ганнибал вместе с детьми смогли спастись, бежав на территорию Алжира, где получили убежище.