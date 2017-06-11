В подмосковном поселке мужчина из окна расстрелял 4 человек

2017-06-11 00:04 | www.apa.az | 5

Мужчина открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома в поселке Кратово Раменского района. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Как передает АПА, об этом сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова.

В настоящее время подмосковный ОМОН Росгвардии проводит спецоперацию по захвату мужчины, устроившего стрельбу. В перестрелке во время спецоперации легко ранен один сотрудник ОМОНа.

«Удалось предварительно установить, что причиной, подтолкнувшей мужчину на преступление, стал бытовой конфликт, возможно, ссора в семье или с соседями», - сказал «Интерфакс»у источник в экстренных службах.