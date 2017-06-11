В Барде столкнулись грузовые автомобили, есть погибший

2017-06-11 00:58 | www.apa.az | 3

В Барде 1 человек погиб при столкновении двух грузовых автомобилей. Как сообщает карабахское бюро АПА, авария произошла в селе Ляки. Автомобиль марки «Газель», управляемый жителем района Сулеймановым Зульфугаром Гусейн оглу 1961 г.р. врезался в едущий впереди грузовик Shacman, в результате на месте происшествия погиб пассажир «Газели».

На место происшествия привлечены сотрудники МЧС, ГДП и др. Выясняются обстоятельства и личность погибшего.