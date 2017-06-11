Премьер-министр Турции выразил соболезнования Азербайджану в связи с кончиной Натига Алиева

2017-06-11 01:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым выступил на ифтаре в Долмабахче в резиденции премьер-министра в Стамбуле, в котором также принимали участие представители Азербайжана, передает Анадолу.

Премьер Турции начал свое выступление с выражения соболезнования Азербайджану в связи с кончиной министра энергетики Азербайджана Натига Алиева, который скончался в пятницу во время лечения в больнице.

Отметим что, в пятницу на 70-м году жизни скончался министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев.

Ранее министр был госпитализирован из-за проблем с сердцем.