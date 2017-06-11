В Подмосковье ликвидирован мужчина, расстрелявший из окна 4-х людей

2017-06-11 01:23 | www.apa.az | 4

Устроивший стрельбу в подмосковном Кратово мужчина ликвидирован. Как передает АПА, об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Подозреваемый ликвидирован в ходе спецоперации", — сказал собеседник агентства.

В ГУМВД по Московской области ранее сообщили, что мужчина открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома в поселке Кратово Раменского района. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

Неделей ранее в Тверской области электрик застрелил из зарегистрированного на его имя ружья девять человек.