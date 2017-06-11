В Афганистане погибли трое американских военнослужащих

2017-06-11 01:39 | www.trend.az | 4

Трое американских военных погибли в результате атаки, организованной афганским военнослужащим на востоке Афганистана, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.

Ранее афганский чиновник сообщил, что служащий вооруженных сил Афганистана открыл стрельбу по американским военным, в результате чего два военнослужащих погибли, еще двое получили ранения. Инцидент произошел в районе Ачин в провинции Нангархар. Как сообщал представитель губернатора провинции, солдат афганской армии был убит ответным огнем.

По данным телеканала, ответственность за атаку взяли на себя боевики радикального движения "Талибан"* (запрещено в РФ). Они заявили, что стрельбу организовал один из членов группировки, вступивший в ряды армии Афганистана.

Вице-президент США Майк Пенс прокомментировал случившееся в ходе своего выступления в Висконсине.