Солдат в Афганистане застрелил трех американских военных - ОБНОВЛЕНО

2017-06-11 02:22 | www.apa.az | 3

Трое американских военных погибли в результате атаки, организованной афганским военнослужащим на востоке Афганистана. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал ABC .

Ранее афганский чиновник сообщил, что служащий вооруженных сил Афганистана открыл стрельбу по американским военным, в результате чего два военнослужащих погибли, еще двое получили ранения. Инцидент произошел в районе Ачин в провинции Нангархар. Как сообщал представитель губернатора провинции, солдат афганской армии был убит ответным огнем.

По данным телеканала, ответственность за атаку взяли на себя боевики радикального движения "Талибан".

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Служащий вооруженных сил Афганистана открыл стрельбу по американским военным на востоке страны, два человека погибли. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Инцидент произошел в районе Ачин в провинции Нангархар.

Как сообщил представитель губернатора провинции Аттахула Хогияни, еще двое американских военнослужащих получили ранения. Солдат, открывший стрельбу, был убит.

Детали происшествия не уточняются.