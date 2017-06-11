"Кратовский стрелок" ранил четырех спецназовцев в ходе спецоперации

2017-06-11 02:23 | www.apa.az | 3

"Кратовский стрелок" ранил четырех спецназовцев в ходе спецоперации, ранения лёгкие. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам глава МВД Владимир Колокольцев, прибывший на место.

"Преступник был блокирован. На протяжении нескольких часов отстреливался, бросал гранаты. Всего было 14 взрывов, пострадали четыре спецназовца. Ранения лёгкие, здоровью ничего не угрожает", — сказал министр.

Как сообщил в свою очередь командующий Центральным округом Росгвардии Павел Дашков, касательные ранения получили четыре сотрудника подмосковного СОБР.

Дашков сообщил журналистам, что глава МВД выразил благодарность всему личному составу за участие в спецоперации. "Министром внутренних дел была выражена благодарность всему личному составу за действия, проявленные при захвате вооруженного преступника", — сказал он.