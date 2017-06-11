Главарь боевиков, совершивших атаки в Тегеране убит - министр разведки Ирана

2017-06-11 02:33 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Министерство разведки Ирана объявило, что руководитель террористических атак в Тегерана был убит, передает PressTV. Об этом заявил министр разведки Ирана Махмуд Алави во время телевизионного интервью.

По его словам глава террористической группы был убит ранее днем силами разведки Ирана.

Он отметил, что террорист покинул страну после операций по обеспечению безопасности после нападения, но был убит в сотрудничестве с дружественными службами внешней разведки.

Как сообщило МВД Ирана, в среду две группы террористов одновременно осуществили нападения на территории мавзолея имама Хомейни и в парламенте Ирана. По данным МВД, первая группа террористов, состоявшая из двух человек, вторглась на территорию мавзолея имама Хомейни на юге Тегерана, после чего один из них совершил самоподрыв, второй был ликвидирован в перестрелке с правоохранителями.

Вторая группа террористов из четырех человек совершила нападение на парламент Ирана. Смертник привел в действие взрывное устройство. Еще трое террористов были ликвидированы силами безопасности. Замглавы МВД Ирана ранее сообщал, что четверо нападавших были одеты в женскую одежду. В результате терактов погибли 17 и были ранены 43 человека.