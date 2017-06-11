Главарь боевиков, совершивших атаки в Тегеране, был убит

2017-06-11 03:10 | www.apa.az | 3

Иранская разведка сообщила, что силы безопасности страны уничтожили главаря группы боевиков, спланировавшего атаки в Тегеране, передает АПА со ссылкой на РИА Новости.

Группа из четырех человек в женской одежде в среду утром открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. В МВД Ирана подтвердили ликвидацию одного из террористов. Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. У мавзолея силовики арестовали двух человек. В результате терактов погибли 17 человек, ранены 43.